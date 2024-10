Carro de vereadora do PT é alvo de tiros no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vereadora Tainá de Paula (PT) denunciou nas redes sociais que sofreu um atentando na noite desta quinta-feira, 3. “Acabo de ser abordada por dois homens que deram dois tiros de pistola no meu carro, na direção da minha porta, em Vila Isabel. Ando com carro blindado e minhas proteções. Não irão nos parar”, comentou Tainá, que é candidata à reeleição nas eleições do Rio.

Em nota, a vereadora e ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio informou que o caso aconteceu quando a parlamentar e sua equipe saíram de um compromisso na Zona Oeste, “a poucos metros de uma viatura da polícia”. Ainda no comunicado, Tainá relata que este é o segundo atentado neste ano: “No dia 21 de maio, Tainá foi abordada quando chegava em casa, por volta das 22h30. Ela estava acompanhada de sua filha, Aurora, e sua esposa, Suka, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. Quando o motorista percebeu que os homens estavam armados, pediu para que todas as portas fossem fechadas e arrancou o carro”.

Logo depois da denúncia, a vereadora recebeu o apoio nas redes, como a da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco: “Seguiremos firmes contra todas as formas de violência que tentam nos atingir! Se cuida”.