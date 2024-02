Carnavalesco comenta possível saída da Mangueira após desfile da Alcione

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carnavalescos da Mangueira, Guilherme Estevão e Annik Salmon, entregaram um desfile nesta segunda-feira, 12, em homenagem a cantora Alcione. Na dispersão da escola, Guilherme fez um balanço do desfile e comentou sobre a possibilidade de retorno ou não na verde e rosa. “A gente cumpriu com o que a gente prometeu, que é emocionar a avenida. Alcione saiu aclamada. A gente agora espera que sábado a gente esteja de volta. Eu me emociono porque a gente passa tanta coisa para colocar esse carnaval na rua, uma dedicação o ano inteiro. O futuro na escola a Xangô pertence. Quarta-feira de cinzas tudo muda. Espero que a Mangueira vá muito bem e que eu vá muito bem, no próximo carnaval com vocês”.

