Carla Vilhena diz que Sandra Annenberg quebrou regra do JN

Giro VEJA – sexta, 16 de agosto

A insatisfação do Congresso com o STF e o debate de VEJA em São Paulo

O STF formou maioria nesta sexta, 16, em julgamento virtual, para suspender o pagamento das emendas impositivas do Congresso. A decisão monocrática do ministro Flávio Dino de interromper o repasse de recursos até que sejam estabelecidas regras de transparência gerou embate com o Legislativo. O impasse entre os Poderes, a fala de Lula sobre a Venezuela e os detalhes do VEJA e Vote são destaques do Giro VEJA.