Candidato mais rico do Brasil faz carreata com helicóptero e Porsche

Com direito a Porsche, Ferrari e helicóptero, a corrida pela prefeitura de Marília, com 240 mil habitantes, no interior de São Paulo, começou neste domingo, 18. Na Avenida João Martins Coelho, uma das principais vias da cidade, o empresário João Pinheiro (PRTB), 39 anos, lançou-se na disputa eleitoral com muita ostentação. Ele é o candidato mais rico do Brasil em bens declarados à Justiça Eleitoral, com um patrimônio de 2,85 bilhões de reais. A maior parte do montante vem de cotas de capital da Sugar Brazil LTDA – uma empresa do ramo de açúcar e outras commodities. O patrimônio do candidato é maior do que o orçamento de 2024 da prefeitura de Marília, que vai administrar cerca de 1,6 bilhão de reais em 2024.

Nas redes sociais, Pinheiro ostenta uma garagem com Ferrari, Porsche e Lamborghini. Além de helicópteros e um jatinho com a logo da Sugar Brazil LTDA. Sem experiência na administração pública e sem proposta de governo anexada ao site do TSE, o candidato defende ser capaz de reproduzir o sucesso empresarial na prefeitura da cidade, tal qual faz o influencer Pablo Marçal (PRTB), na corrida pela prefeitura de São Paulo. No núcleo político, além do apoio de Marçal, ele conta com figuras conhecidas da política nacional, como os deputados Marco Feliciano (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL).