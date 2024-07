Camila Morgado, Iolanda de ‘Renascer’: ‘Já vivi relação abusiva’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Renascer, novela das 9 da TV Globo, Camila Morgado, 49 anos, vive Dona Patroa. A personagem, em grande parte da trama, foi submissa ao marido, Egídio (Vladimir Brichta, 48), e aos dogmas religiosos. Porém, em uma reviravolta na história, ela consegue se livrar do relacionamento abusivo e descobre um novo amor, inclusive por ela mesma. Em entrevista a coluna GENTE, a atriz fala sobre os desdobramentos que a personagem suscita em sua vida e na sociedade.

Em Renascer, Dona Patroa, que agora prefere usar seu nome verdadeiro, Iolanda, após se livrar do marido abusivo. Acredita que esse enredo pode servir como exemplo para outras mulheres? Claro, encaro esse papel, sim, com finalidade social. Qualquer trabalho que faça, vou pensar nisso. No caso da Iolanda, isso é mais forte ainda. Muitas mulheres não conhecem os seus direitos na hora de se divorciar, e muitas não percebem que estão em uma relação abusiva, não conhecem seus próprios desejos, seu corpo, sua sexualidade. Importante falar sobre estes temas que são tão custosos a nós, mulheres.

Você já viveu algo parecido na vida real? Já se envolveu em uma relação abusiva, que só depois de um tempo percebeu? Sim, como a maioria das mulheres. Vivemos em um país machista e misógino, olha o que aconteceu recentemente com este projeto de lei que equipara aborto a crime de homicídio. Impor a vítima pena maior que a do agressor? Isso é um absurdo. Não é impressionante que os direitos reprodutivos das mulheres são comandados por homens?

Sim. Na primeira versão da novela, a personagem também deu uma chance a Rachid. Quais são as novidades desse romance no remake? O Rachid vai trazer muitas transformações a Iolanda, um amor verdadeiro, sem interesse e pelo visto, bem divertido.

Pode contar alguma história dos bastidores? A gente se diverte muito fazendo as cenas, porque Iolanda é um personagem bem excêntrico. Toda a sua religiosidade e seu fogo faz com que ela fique muito divertida. Mas as pessoas no set se empolgaram muito quando ela partiu pra cima de Egídio.

Continua após a publicidade

E como é viver Dona Patroa/ Iolanda no seu lado mais sensual? Acho muito linda esta parte, porque você nota que Iolanda não percebia seus desejos, seu corpo, sua sexualidade. É uma descoberta para ela todo este universo. Ela vai viver toda uma trajetória de autoconhecimento, que faz parte de uma pessoa que viveu em apagamento, não era sequer chamada pelo próprio nome, até começar a se tornar independente e conquistar sua liberdade.

Apesar do lado dramático e da personagem ser uma mulher religiosa, ela também carrega humor. Você é das que “levam a personagem para casa”? Trabalhar com humor é uma delícia! Você volta para casa cheio de alegria. Iolanda é um presente para mim, e falar de temas tão delicados pela comédia acaba trazendo o público a compartilhar desta história tão necessária.