Caetano Veloso comenta erro em questão do Enem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caetano Veloso, 82 anos, errou uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que usava algumas de suas músicas. Em um vídeo no Instagram, o cantor respondeu a letra “A”, em um vídeo publicado no Instagram publicado no dia 4 de novembro, mas o gabarito oficial divulgado nesta quinta-feira, 14, indicou a “C” como a resposta correta. O texto da questão de Português das provas trazia uma crônica da escritora Tati Bernardi, incluindo trechos das músicas Samba de Verão, Qualquer Coisa, Lindeza e Sampa, e o candidato deveria deveria decidir qual recurso foi utilizado para garantir a “progressão textual”. A autora também respondeu a pergunta, mas apontou a resposta do gabarito: “reiteração, marcada pela repetição de determinada palavra e de seus cognatos”. Já Caetano respondeu que era “intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras de canções”.