‘Cachorro do Alok’ fica à solta no Rock in Rio Lisboa

O DJ Alok, em fevereiro desse ano, revelou nas redes sociais que adquiriu um cão robô no valor de 1600 dólares, o equivalente a quase 8000 reais. O equipamento controlado por voz ou controle remoto imita movimentos de um cachorro, andando por ambiente diferentes, podendo subir a escadas e cuidar da segurança, já que monitora tudo ao redor com gravação de vídeos.

O equipamento fez sucesso no Rock in Rio Lisboa, que termina neste domingo, 23. Sendo operado a distância por funcionários de uma empresa de seguradora que fazem a demonstração do cão robô, o ‘bicho’ cibernético atraiu a atenção de quem queria saber mais das suas funções. Com o uso da inteligência artificial, o cão robô também pode interagir sem uso do controle manual e tem se tornado febre na Europa. Não é apenas questão de facilidades, já que ele também precisa de cuidados e manutenção. O cão robô é muito empregado no sistema de vigilância, em grandes aglomerações, por fazer varredura em locais movimentados. Como se não bastasse, ele também dança de acordo com a música. Nada como o Rock in Rio para animar até as máquinas.