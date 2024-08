Cacá Diegues explica problema de saúde: ‘vontade de desmaiar’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cacá Diegues, 84 anos, foi um dos homenageados do Grande Prêmio Otelo 2024, antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na noite desta quarta-feira, 28, no Rio. A premiação, que deu destaque ao Cinema Novo, chamou ao palco cineastas que deram vida ao movimento. Cacá, mesmo se recuperando de problemas de saúde, – que o manteve afastado da Academia Brasileira de Letras (ABL) por mais de quatro meses – se juntou aos companheiros de profissão para ser prestigiado.

Embora seja ovacionado em todo festival cinematográfico, para o imortal desta vez foi diferente. Sente que está em um ambiente que realmente reconhece a importância do cinema brasileiro. “Sou cineasta brasileiro mesmo e é a primeira vez que sinto que estou sendo prestigiado por colegas meus. Atualmente, esses prêmios, são coisas todas rodadas por aquilo que não vejo. Eu mesmo já fui eleito pro negócio do Oscar, mas era uma coisa muito estranha, porque era uma diretoria de pessoas que não tinham nada a ver com o cinema brasileiro. Agora tem, e me sinto mais confiante”, disse à coluna GENTE.

Sobre o recente problema de saúde, assim ele explicou. “Na verdade não sei, tive uma espécie de problema no coração, aí fui para o hospital porque comecei a passar mal. Tive que ficar lá para corrigir isso. Comecei a ter quase uns desmaios, vontade de desmaiar, mas não desmaiava. Fiquei preocupado com isso”.