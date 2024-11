Bruno Mars se despede do Brasil com tatuagem no peito

Praticamente brasileiro na visão dos fãs, Bruno Mars publicou mais um vídeo em homenagem ao Brasil. Ao som de funk, o cantor mostrou momentos especiais no país e até uma tatuagem do Cristo Redentor no peito. “Obrigado Brasil pelos incríveis 15 shows. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte. Mais de um mês no Brasil e eu nunca mais serei o mesmo. Bonde do Brunão”, escreveu ele. Nos comentários, os seguidores publicaram mensagens de agradecimento e pediram o retorno do ídolo. No trecho, Bruno também come pão de queijo, dança e interage com pessoas na rua, além do clássico vira-lata caramelo.