A declaração de Bruno Mars que agitou as redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruno Mars, 39 anos, detalhou um encontro que teve com Rosé, 27, integrante do do Blackpink, e levantou suspeita entre os fãs sobre um possível flerte com a cantora sul-coreana. “Então, esse era eu lutando pela vida depois que @roses_are_rosie [Rosé] me apresentou a um jogo de bebida coreano e me deixou animado. Logo depois, ela tentou me beijar, e eu fiquei tipo ‘uau, Rosie! Que parte do jogo é esta?’ Ela ficou tipo, ‘Eu não vou brincar mais com você, menino! A grande Rosie está levando isso a sério’. Abalado, eu respondi ‘pare com isso, Rosie, estou com medo!’ Mas tirando isso, noite super relaxada”, escreveu o músico na legenda de uma foto no Instagram em que aparece ao lado da cantora, que respondeu: “O que há de errado com você?”

A publicação agitou a rede social de Mars, com comentários animados de seguidores. “Não estou aguentando essa fanfic dos dois”, escreveu um fã. “Respeita a gente, Bruno Márcio! Que brincadeirinha é essa?”, brincou outra seguidora. Já alguns internautas suspeitaram que o post pode indicar uma possível parceria entre os músicos. “Vem feat”, comentou um fã, referindo-se a uma produção em conjunto. Recentemente, Bruno Mars, que está em turnê pelo Brasil, anunciou que está solteiro, após terminar com a modelo e atriz Jéssica Caban.