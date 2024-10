A estratégia do cover Johnny Matos para conhecer Bruno Mars no Brasil 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vida de Johnny Matos, 40 anos, mudou completamente em 2017, quando foi ao primeiro show de Bruno Mars, 38 – a ponto de abandonar a profissão de social media e se tornar cover do cantor norte-americano. As pessoas o olhavam e achavam que estavam diante do astro internacional. Mas as comparações com o artista começaram bem antes disso, em 2011, quando uma ex-namorada comentou sobre tal similaridade. “Depois que assisti ao show dele, saí encantado com o trabalho. Comecei a pesquisar sobre ele e me apaixonei por sua história de vida. Foi quando decidi que faria o cover”, diz ele à coluna GENTE.

Morador de Grajaú, em São Paulo, Johny criou, então, um projeto para levar o “show fake” de Bruno a lugares em que as pessoas nunca tiveram o gostinho de ver o ídolo real de perto. “Meu objetivo é levar um pedacinho do que seria a experiência do show do Bruno Mars para pessoas que não tiveram acesso”. Ao todo, Johnny já fez mais de 100 apresentações e possui uma equipe de 15 pessoas, com dançarinos e banda, com investimento que chega a 300 mil reais. Apesar do sucesso inicial, não se importa com os mais xiitas em achar defeitos em sua imitação. “A ideia de imitação pode soar absurdo para algumas pessoas, principalmente para quem não entende a essência do trabalho cover”.

Em 2023, quando o cantor veio se apresentar no The Town, em São Paulo, Johnny esteve presente no festival e fez sucesso nas redes sociais. A coluna GENTE revelou o rapaz na ocasião. Agora, com Bruninho de volta a terras brasileiras, o cover montou uma força-tarefa para estar em cada um de suas 14 apresentações. Comprou ingresso para assistir a todos os 14 shows, gastando cerca de 30 mil reais em despesas da viagem, com passagem e hospedagem.

O primeiro sinal de que pode ser reconhecido por Bruno veio após Lady Gaga compartilhar um de seus covers de Die With a Smile, colaboração entre os dois artistas. Para aumentar as chances, Johnny começou a investir nas redes sociais, onde acumula 81 mil seguidores, e postou uma carta aberta ao ídolo. “Comecei a ficar mais ativo nas redes sociais, reativei a campanha #BrunoMarscomJohnnyMatos com ajuda dos fãs, para que, de alguma forma, alguém se sensibilize com minha história e tente fazer acontecer”. Por enquanto, o mais próximo que ele chegou de seu ídolo foi em sonho. Sua primeira das catorze chances será na noite desta sexta-feira, 4, em São Paulo. Vai, Bruninho’s.