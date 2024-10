Boninho registrou marca da Globo e precisou devolver antes de demissão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cerca de dez dias antes de anunciar sua demissão da TV Globo, Boninho precisou transferir para a TV Globo a titularidade de uma marca – criada dentro da emissora – que tinha colocado em seu nome. O ex-todo poderoso dos realities da empresa havia registrado o termo “Big Boss”, como foi chamado ao longo dos anos à frente do Big Brother Brasil.

De acordo com documentos obtidos pela coluna GENTE, Boninho entrou com um pedido de registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em janeiro de 2023, o qual foi aceito no fim de julho deste ano. No entanto, antes da concessão do registro, o Grupo Globo entrou no processo exigindo a transferência de titularidade. A ação foi finalizada em 24 de setembro, 11 dias depois da saída de Boninho da emissora, com os direitos cedidos para a empresa.

Vale ressaltar que o diretor também fez outras solicitações de registro da marca “Big Boss”, mas para outros tipos de produtos, como abridores de vinho, brinquedos e até cerveja. Todos foram arquivados no fim de julho, exceto o último, que já havia sido negado em maio por imitar uma marca da bebida de mesmo nome.