Boninho fala de plano com saída da Globo e explica registro de marca

Boninho deixará a TV Globo no fim do ano, mas já começou a distribuir currículos após o anúncio da sua decisão, em setembro. Um dos “pedidos de emprego” foi feito no início de uma palestra que o empresário deu no RioMarket, nesta quinta-feira, 10, na Zona Portuária do Rio. “Vim aproveitar para pedir emprego. Já vou distribuir cartões”, brincou o diretor de conteúdo da Globo, que deixou escapar um dos motivos de ter deixado a emissora. “Por não ter liberdade”.

Questionado pela coluna GENTE sobre a transferência do registro da marca “Big Boss” para a empresa dos Marinho alguns dias antes de anunciar sua demissão, Boninho explicou que fez o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) por um pedido da própria Globo. “Há uns dois anos algumas empresas estavam usando a expressão Big Boss, e eu entrei para defender a marca porque eles [Globo] não podiam fazer na época. Como funcionário da Globo eu não posso ficar com ela. Então, registrei e entreguei”, contou.

O ex-todo-poderoso dos realities da emissora confessou que mesmo sem a marca em seu nome, ele continua sendo o “Big Boss”. “Isso é uma coisa que eles não podem me tomar, mas eu jamais faria um programa com esse nome. É só para que um mercado não o utilize”, acrescentou. Se gosta de ser chamado pelo nome, o empresário desabafa: “Eu não gosto. Eu sou chamado”.