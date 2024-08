Boni revela o programa que nunca deveria ter ido ao ar na TV; e as novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube e no streaming VEJA+, Boni fala do avanço do streaming, do exagero de remakes na TV, da amizade com bicheiros do jogo do bicho e esclarece episódios controversos relacionados à política. No final, o ex-dirigente da TV Globo revela suas preferências pessoais. Diz qual foi, na sua opinião, a melhor e a pior novela de todos os tempos, o programa que nunca deveria ter ido ao ar e os atores que mais o marcaram. Assista.

A melhor novela – “Roque Santeiro” (1985).

A pior novela – “Espelho Mágico” (1977).

Programa que nunca deveria ter ido ao ar – “Os apelativos com crimes, do tipo Aqui e Agora e o Hora do Sapato Branco (ambos do SBT).

Melhor ator – “Tony Ramos, Tarcísio Meira…”.

Melhor atriz – “Regina Duarte, Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Susana Vieira, Gloria Pires, não tem jeito de escolher a melhor”.