Boni, ex todo poderoso da Globo, vai ao SBT falar de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex todo poderoso da TV Globo, Boni entrou ao vivo no SBT, na tarde deste sábado, 17, para lembrar da trajetória e sua relação com Silvio Santos, que morreu, aos 93 anos. Boni expressou a tristeza pela perda de um dos maiores comunicadores do Brasil e relembrou alguns casos, como um contrato assinado por eles, após a saída do diretor de televisão da emissora dos Marinho.

“Quando saí da Globo, ele me convidou para entrar no SBT e nós acabamos assinando o contrato. Só que havia uma cláusula que ele teria que me consultar para fazer qualquer coisa na televisão. Ele assinou, mas me ligou depois para tirar porque aquilo era a vida dele. Então, o contrato deve ter durado umas 10 horas”, contou.

Leia também: Acompanhe a cobertura da morte de Silvio Santos na coluna GENTE

Boni revelou ainda que Silvio emprestou dinheiro para a Globo. “Ele nos emprestou para pagar a folha, depois a gente devolvia para ele”.

Continua após a publicidade

O ex-diretor de televisão comentou ainda sobre o estilo mais popular do trabalho promovido pelo dono do SBT e destacou que não havia uma competição entre as emissoras: “O nosso objetivo era mais trabalhar com a classe A e B, enquanto o Silvio Santos visava mais a classe D. Mas isso era um risco, era inteligência empresarial dele, não era uma escolha de ponto aleatória, era um trabalho de planejamento do Silvio Santos, que era acima de tudo um grande homem de negócios”.