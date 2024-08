Bolsonaro e políticos lamentam a morte de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Autoridades e políticos do país lamentaram a morte de Silvio Santos, neste sábado, 17, aos 93 anos. As homenagens nas redes sociais e televisão lembraram da trajetória do camelô que se tornou dono do SBT e seu importante legado para a televisão brasileira.

Em entrevista ao canal fundado pelo apresentador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou de Silvio como o maior comunicador da história do Brasil, que dificilmente será superado. “Em nome de todos, nosso profundo pesar pela grande perda. Um camelô que se tornou um dos grandes empresários do país. Não há nada nem ninguém que se compare a ele. O sentimento é de muita tristeza”, disse.

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma mensagem dedicada a Silvio: “Um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil. Meus sentimentos à familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Silvio foi “a maior personalidade da história da televisão brasileira” e que sua morte marca o fim de uma era na comunicação do país. “Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Sílvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas ‘colegas de trabalho’, como carinhosamente chamava as telespectadoras”, escreveu Lula.

Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados, prestou solidariedade à família e amigos do apresentador. “Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros. De competente vendedor ambulante, ele construiu um dos maiores grupos de Comunicação do Brasil. Silvio Santos, sem jamais perder seu jeito natural e expansivo, transmitiu alegria aos lares do país durante décadas. Seu legado é gigante”, comentou Lira na plataforma X.