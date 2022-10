Bolsonaro diz que Lula ‘brochou’ ao recusar confronto em debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A disputa no segundo turno das eleições chegou num nível tão baixo, que palavras de conotação sexual se tornaram corriqueiras quando o assunto é política. Em reunião com celebridades do mundo das artes marciais na manhã desta sexta-feira, 21, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) falou sobre a sabatina que participará no SBT (o pool formado por VEJA e outros veículos de comunicação), na noite desta sexta-feira, 21. Ao falar sobre o concorrente direto pelo cargo da presidência da República, Lula (PT), Bolsonaro criticou sua ausência no embate político. “Hoje à noite tenho um debate solitário no SBT, já que o outro cara não vai”, explicava, quando foi interrompido por um dos presentes: “Por que será que ele não vai?”. “Brochou, pô… Eu acho que quando eu botei a mão nas costas dele (durante debate na Band, no último domingo, 16), ele ficou arrepiado”, disse Bolsonaro, forçando a piada.