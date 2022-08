Bolsonaro: ‘Compre armas! Isso está na Bíblia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante seu discurso no Encontro Nacional do Agro em Brasília (DF), nesta quarta-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou, mais uma vez, uma de suas principais bandeiras: o armamento da população. Em sua fala de quase duas horas, Bolsonaro chegou a defender que a Bíblia, no livro do apóstolo Pedro, a quem ele chamou de “Pedrão”, defende que as pessoas comprem armas. A seguir, trecho do discurso:

“Por isso o parlamento deu o direito a vocês, com sansão minha, da posse de arma estendida a todo o perímetro da propriedade. Por isso eu determinei aquele direito no Exército Brasileiro de conceder os registros dos CACs pra vocês também. Povo armado jamais será escravizado. Compre suas armas! Compre suas armas! Isso também está na Bíblia, lá no Pedrão. Venda suas capas e compre espadas. Nós não somos cordeiros. Não queremos ser lobos também, mas jamais seremos cordeiro de dois ou três. Vamos dizer que a nossa liberdade é sagrada e ela não tem limites. Não tem esse papinho de fake news. ‘Ele fez fake news’. Ah vai pra… vai pra ponta da praia, pô! O problema do Brasil é fake news agora?”.