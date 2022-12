Bolsonaristas associam erroneamente soltura de Cabral à vitória de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que foi anunciada a soltura de Sergio Cabral, a internet ferveu com discussões sobre moralidade, ética e justiça brasileira. há quem tenha associado a liberdade do ex-governador do Rio à eleição eu deu vitória a Lula (PT) – algo, sempre bom dizer, totalmente sem conexão. Até porque a decisão é jurídica, e não política. Pesa a isso que o voto decisivo que favoreceu Cabral tenha sido de André Mendonça, o “terrivelmente evangélico” indicado ao STF por Bolsonaro (PL). Enquanto isso, os “entendedores” da internet continuam a mil no tribunal virtual.

Faz o L, galera. É pela democracia. — Ademir (@Ademises22) December 20, 2022

O gado quando soube da soltura de Cabral ficou em polvorosa associando ao Lula, mas quando viram que quem deu voto para a liberdade foi André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico do Bolsonaro, retiraram-se das redes e cessaram o assunto

A indignação desse povo é seletiva — Marilu 🚩🚩☀️🍀 (@MariluPamc) December 17, 2022

Os Bolsonaristas e Bolsominions já pediram o Impeachment do André Mendonça? O terrivelmente evangélico que é Ministro do STF, indicado por Bolsonaro, vota para derrubar prisão preventiva de Sérgio Cabral. Ou seja, ele votou pela liberdade de Cabral pic.twitter.com/arzQmPK06C — Gilmar de Alcântara (@VoxGilmar) December 17, 2022

Lula: Solto pelo STF

Sérgio Cabral: Solto pelo STF Mais um dia normal no Brasil. pic.twitter.com/wd5FnUachZ — Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) December 17, 2022