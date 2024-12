Bob Dylan reage à escalação de Timothée Chalamet para filme biográfico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bob Dylan, 83 anos, está otimista com o filme A Complete Unknown (Um Completo Desconhecido, em tradução literal) sobre sua vida, previsto para ser lançado no dia 25 de dezembro, nos Estados Unidos. O músico comentou sobre a produção em uma publicação no X, elogiando Timothée Chalamet, ator escalado para interpretá-lo. “Timmy é um ator brilhante, então tenho certeza de que ele será completamente convincente como eu. Ou um eu mais jovem. Ou algum outro eu”,. Surpreso, Chalamet fez um comentário na publicação. “Chocado. Sou muito grato. Obrigado, Bob”. A previsão é de que o longa chegue no Brasil no dia 27 de fevereiro.

