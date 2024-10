Bianca Rinaldi rebate críticas por demora para expor Marlene Mattos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bianca Rinaldi rebate as críticas de quem acusa as paquitas de reclamarem anos depois dos comportamentos abusivos de Marlene Mattos no documentário Pra Sempre Paquitas. Segundo a atriz, as assistentes de palco da Xuxa não se posicionaram na época, porque era “comum” trabalhar com pessoas que tinham atitudes “ofensivas”. Apesar de Rinaldi entender que teve momentos positivos ao lado de Marlene, não apaga a forma que elas foram tratadas.

“A gente está contando uma história e colocando um comportamento que hoje não se pode mais. Hoje, sabemos que não pode, mas naquela época, não. Se soubéssemos, já teríamos falado e nos posicionado. A partir do momento em que a gente passou a não gostar de certos comportamentos, de se estranhar, de se sentir desrespeitada, começamos a nos colocar e sempre foi muito duro. Claro que tiveram vários momentos bons, só que é igual uma relação familiar, de casal, os momentos bons estão guardados e não é porque eles existem que os momentos ruins superam, porque não pode existir desrespeito em lugar nenhum. Você tem que ser respeitada em qualquer tipo de relação”.