Betty Faria descarta etarismo na televisão: ‘as velhas são chatas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 83 anos e com décadas de dedicação à TV, Betty Faria não teme ser deixada de lado em produções para a televisão. Em conversa com a coluna GENTE, a atriz discorda de diversos atores e colegas, que já apontaram o etarismo na teledramaturgia. “Eu acho que é o mimimi, acho que pessoas mais velhas têm sempre um papel. Pode não ter tanto, mas as histórias são assim. É muito desagradável. As velhas são chatas, reclamonas, entende? Acho que cada um no seu tempo, na sua faixa etária”, comenta.

A artista, que já está escalada para Volta por Cima, próxima novela das sete da TV Globo, diz se sentir muito requisitada no trabalho e nem pensa em parar. “Se tiver um papel pequeno, simpático ou uma coisa que dê para fazer, vou lá e faço, sem ego”.

Até quando o assunto são os remakes de novelas da TV Globo, que vêm dividindo opiniões tanto na audiência quanto no meio artístico, Betty Faria não titubeia. Posiciona-se ao lado de quem é a favor das refilmagens – e ainda revela que gostaria de ver Juliana Paes como Tieta, papel no qual ficou eternizada, na hipótese de uma nova versão do folhetim de Aguinaldo Silva. “Eu fiz o meu. A minha marca está ali, está guardada. Estou em outra fase da vida, da idade, do meu trabalho e da minha carreira”.