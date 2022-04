BBB 22: Ex-participante que sofreu acidente de carro é extubado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde a madrugada do dia 31 de março, quando foi noticiado o acidente de carro sofrido por Rodrigo Mussi, 36, em São Paulo, fãs e amigos têm acompanhado a evolução do quadro clínico do ex-participante do BBB 22, programa ainda em exibição na Rede Globo. O paulista, que teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas no corpo, foi extubado no último dia 13, mas a família só tornou a informação pública neste domingo, 17.

Desde o dia 10 de abril a equipe médica tentava tirar o tubo de respiração de Rodrigo, mas uma falência respiratória atrasou a conclusão do procedimento em três dias. Nas redes sociais, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, anunciou a novidade no domingo de Páscoa.

“Rodrigo está sem tubo. Falando com certa dificuldade, mas já consegue ficar em pé e dar uns passos com a ajuda dos enfermeiros. Em breve terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu! A família deseja uma feliz páscoa para vocês”.

O irmão do ex-integrante do elenco do Big Brother Brasil disse ainda que Rodrigo, após alguns lapsos de memória e episódios de confusão mental, começou a lembrar da família e pediu para conversar a amiga e ex-BBB Viiih Tube, que estava cuidando de suas redes sociais.

“Ele está se mexendo bastante e já faz fisioterapia no quarto da UTI. Estamos mais tranquilos quanto a isso. Ainda veremos como ele vai responder à questão cerebral e neurológica porque ele está melhorando aos poucos”, disse Viih Tube.