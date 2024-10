Baby do Brasil e filho celebram juntos dez anos de álbum

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Baby sobe ao palco do Blue Note Rio neste sábado, 26, ao lado da mãe, Baby do Brasil, para celebrar os 10 anos do álbum Baby Sucessos – A Menina Ainda Dança, lançado por ela e produzido por ele. “É, principalmente, uma sensação de dever cumprido. Baby Sucessos foi um processo extremamente importante para música brasileira e para a minha família. A partir desse ponto, voltou a ser natural a parceria entre meus pais no universo artístico”, diz Pedro que, de lá pra cá, virou produtor, com trabalhos com nomes como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Iza, Pretinho da Serrinha, entre outros.

Além de receber a mãe para uma participação intimista, ele também recebe os tios paternos: o baterista Jorginho Gomes e o guitarrista Didi Gomes, remanescentes dos Novos Baianos. “A ideia de incluir Jorginho e Didi partiu do desejo de celebrar a música que está presente no meu DNA. Meus tios são os ídolos da minha infância e me tornei músico por causa dessa influência”, afirma o músico. O pai, Pepeu Gomes, é aguardado na plateia.

Fazendo um balanço da última década, Pedro diz. “Se pudesse voltar no tempo, diria ao Pedro de dez anos atrás para continuar sendo digno ao que acredita musicalmente. E para semear a troca musical, pois é onde evoluímos como artista e ser humano”, reflete. Já sobre o que espera dos próximos dez anos, artisticamente falando, é direto: “Quero seguir colhendo os frutos dessa filosofia, afinal, música é coletivo, aprendi isso com meus pais”, encerra Pedro Baby.