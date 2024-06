Autor de ‘Dona Beija’ relata os perrengues de levar novela da Max ao ar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniel Berlinsky, um dos autores responsáveis pelo remake de Dona Beija, da Max (antiga HBO Max), participou de um painel no evento de criatividade Rio2C, no Rio de Janeiro. Ele relatou as dificuldades que enfrentou na nova novela do streaming – e que vêm sendo noticiadas à exaustão na imprensa.

“O consumo continuado obrigou a gente a trabalhar com uma novela que não poderia ter fios soltos. Na TV aberta às vezes a gente improvisa, no streaming não dava. Tem a questão também do público, que no streaming é mais segmentado e consciente. Por isso a gente teve a liberdade de ter personagens mais complexos. No streaming, a gente também pode ousar mais, coisa que na TV aberta a gente enfrenta com o limite de horário. E aí a gente aprofundou em violência, em sexo… Fomos um pouco longe demais às vezes. Todo dia a gente falava que jurava que ia ser demitido. E a gente tem bem menos capítulos. Em Dona Beija são 40. A estrutura tem que estar muito mais amarrada e próxima da estrutura de uma série, por isso toda a dificuldade em questão. Na TV aberta, a gente também escreve enquanto está sendo produzido e exibido, o que ajuda muito a gente. No streaming, não tem essa ajuda. Em Dona Beija, entregamos tudo pronto em setembro. Não tem espaço para ajustar no caminho, esse é o grande obstáculo. É um voo às cegas”.