Atriz de Travessia é ovacionada no desfile do Salgueiro

Representando o mito de Leviatã, Dandara Mariana fez festa e encantou a todos a frente do segundo carro do Salgueiro, quinta escola a atravessar a Marquês de Sapucaí neste primeiro dia de desfile das escolas do grupo especial.

A atriz de Travessia foi bastante aplaudida em sua performance, com samba no pé e letra na ponta da língua. Ela, que foi apontada como possível rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no pré carnaval, brilha na vermelha e branca da zona Norte do Rio de Janeiro mostrando que pode vir a se tornar uma das candidatas fortes ao cargo de rainha num futuro sem Viviane Araújo na escola.

A fantasia da atriz que foi confeccionada pela artista Michely X e precisou de 3 meses e 4 provas até ficar pronta. Com mais de 100 mil cristais pretos e vermelhos e centenas de penas sintéticas de faisão, o Leviatã de Dandara Mariana para o Salgueiro será leiloada pela agremiação logo após o desfile.