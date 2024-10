Atriz de ‘The Office’ comenta diagnóstico de câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jenna Fischer, conhecida por interpretar a recepcionista Pam Beesly em The Office, compartilhou que está recebendo tratamento para câncer de mama desde dezembro do ano passado. Após diversas cirurgias e rodadas de quimioterapia, Jenna afirmou estar “livre do câncer”. “Estou feliz em dizer que estou me sentindo ótima. Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ter sido muito piores.”, compartilhou, acrescentando que estava falando abertamente sobre o tratamento para encorajar outra pessoas a buscarem sinais da doença.

A atriz afirmou que o tumor foi descoberto após um exame de rotina em outubro de 2023. “Ver mulheres postando fotos de suas consultas de mamografia no Instagram me estimulou a marcar a minha própria (para a qual cheguei atrasada)”, escreveu. Após realizar outros exames, Jenna foi diagnosticada com câncer de mama triplo positivo em estágio 1.