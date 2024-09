Atriz de ‘Elite’ deixa escapar que já teve affair com Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Danna Paola, atriz mexicana que interpretou Lucrecia em Elite, da Netflix, revelou que viveu um romance com Neymar Jr quando ele jogava no Paris Saint-German, em 2019. Paola afirmou que conheceu muito sobre futebol com seu atual namorado, o ator Alex Hoyer, e em seguida disse que já se relacionou com vários jogadores. “Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muito boas, mas nada sério”, garantiu durante o programa da TV espanhola La Revuelta. Ao ser questionada se já conheceu Neymar, ela não negou. “Nós nos conhecemos. Ele não era meu namorado, mas nos conhecíamos. Tudo isso aconteceu enquanto Neymar jogava na França, no Paris Saint-Germain. Ele é engraçado… Meu Deus, nunca havia contado isso”, completou.