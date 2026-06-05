A atriz Theresa Randle, conhecida por produções dos anos 1990 e 2000 como Space Jam – O Jogo do Século, Malcolm X e a franquia Bad Boys, é alvo de um pedido de medida protetiva feito por seu ex-namorado, que a acusa de ter invadido sua casa e tentado matá-lo. A petição, obtida pelo site TMZ, aponta que Dario Pallini, ex da artista, afirma que Theresa invadiu sua residência para agredi-lo. Segundo ele, a situação teria ocorrido mais de uma vez. Na ocorrência mais recente, em 1º de junho, Pallini relatou que chegou em casa e encontrou a atriz sentada em seu closet, acompanhada de seu cachorro. Theresa já havia sido presa em março deste ano e em outubro de 2024 por agressão e por violar uma ordem de restrição.

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