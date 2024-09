Atração do Rock in Rio é assaltada e tem celular roubado no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das atrações do Dia Brasil, no Rock in Rio, Kae Guajajara, que irá abrir o Espaço Favela, no sábado, 21, foi assaltada nesta terça-feira, 17, no Rio de Janeiro, e teve o seu celular roubado. Victor Hugo, amigo da cantora explicou a situação nas redes sociais: “Estou gravando esse vídeo a pedido da Kae. Ela foi assaltada ontem. Levaram o celular dela, mas ela está bem, mesmo diante dessa situação traumática. Em resumo, é para dizer que as pessoas que assaltaram ela estão mandando mensagens no Whatsappp pedindo dinheiro, aquela coisa de sempre. Ela agora está se preparando para o show no Rock in Rio e tentando resolver esse rombo”. Kae ainda não se manisfestou nas redes sociais sobre o ocorrido.