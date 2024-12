Ator indiano é preso após morte em multidão para vê-lo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Allu Arjun, 41 anos, um popular ator indiano, foi preso e depois liberado sob fiança, nesta sexta-feira, 13, em conexão com a morte de uma pessoa na estreia de seu filme em Hyderabad. Na última semana, multidões enormes se reuniram em um cinema, na cidade do sul do país, para ver o astro quando ele chegou para a exibição de seu filme Pushpa 2: The Rule, uma franquia de muito sucesso na Índia. Uma mulher de 39 anos morreu e seu filho ficou gravemente ferido no acidente. Mais tarde, a família da mulher entrou com uma queixa contra Arjun, sua equipe de segurança e a gerência do local.

A polícia abriu um processo contra o ator, sua equipe de segurança e a equipe de gerência do teatro sob acusações de homicídio culposo. De acordo com os relatórios, a tragédia aconteceu quando Arjun chegou ao local às 21h30, sem notificação prévia às autoridades locais. A presença do ator na entrada principal provocou uma onda na multidão, com centenas de fãs correndo para dar uma olhada na estrela. A situação piorou quando o pessoal de segurança tentou controlar a situação.

O proprietário e dois funcionários do teatro foram presos anteriormente. Nesta sexta-feira, a polícia chegou à casa do ator e o deteve, sendo então apresentado a um tribunal local. Allu imediatamente entrou com uma petição buscando adiar sua prisão até segunda-feira, que foi rejeitada, e o tribunal ordenou que ele ficasse sob custódia judicial por 14 dias. Horas depois, o tribunal superior lhe concedeu fiança provisória por quatro semanas. Enquanto isso, Pushpa 2: The Rule é um fenômeno de bilheteria, com uma arrecadação de 125,8 milhões de dólares em sete dias de lançamento.

