Primeiro-ministro da Índia deixa presente para funcionários de hotel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro-ministro Narendra Modi parece ter aprovado sua estadia no Hotel Nacional, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na cidade para a Cúpula do G20, que acabou nesta terça-feira, 19. Modi foi uma simpatia só. A coluna GENTE soube que o líder indiano não poupou elogios à hospedagem e à segurança do local, deixando um mimo para os funcionários do hotel. Antes de deixar a cidade, Navneet Mehta, chefe da segurança da equipe indiana, presenteou a equipe do estabelecimento por meio do chefe da segurança, Fábio Andrade, com uma medalha de honra, oferecida pelo grupamento especial de proteção da Índia. Em troca, o Nacional entregou um kit, incluindo uma sandália, necessaire e um espumante. Veja as fotos abaixo.