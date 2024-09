Ator defende sequestrador de Silvio Santos: ‘tinha um coração bom’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Coube a Johnnas Oliva, 42 anos, interpretar Fernando Dutra Pinto, um dos sequestradores de Patrícia Abravanel e do seu pai, Silvio Santos em 2001. Curiosamente, Johnnas viveu o mesmo personagem real na série O Rei da TV (no Star+), que também abordou a vida do apresentador e empresário. Fernando morreu em 2002 de pneumonia na prisão, antes do julgamento, já os outros três réus foram condenados de 15 a 19 anos de prisão. O filme Silvio, protagonizado por Rodrigo Faro, estreia nesta quinta-feira, 12. Para a coluna GENTE, Johnnas relata o processo de preparação e curiosidade dos bastidores, como a tensão no set, que quase o levou a dois acidentes.

Como foi a preparação para o personagem? Tive acesso a uma biografia do Fernando, além de assistir a relatos jornalísticos da época. Um jornalista conseguiu liminar na justiça e entrevistava ele toda segunda-feira durante os dois meses de prisão. A história para mim foi fabulosa, conheci a fundo quem era esse menino e a falta de oportunidade que teve. Ele queria ficar rico para ajudar a família e a comunidade, mas foi para um caminho obscuro. Se não fosse por isso, seria um grande ser humano, tinha um coração bom. Tentei colocar isso no olhar dele.

E nas cenas mais violentas com o Rodrigo Faro, como se prepararam? Fiquei muito no Fernando, a equipe me tratando como Fernando, o diretor me dirigindo como Fernando. Fiquei isolado do Rodrigo. A gente não tinha contato. Cada um vivia no seu mundo. Rodrigo imerso no Silvio, preocupado com a prosódia e trejeitos, e eu ali no meu mundo, com a trilha sonora, tentando ficar com essa energia nas 10, 12 horas de trabalho.

Selecionou uma playlist para o papel? Sim, mas o Marcelo Antunez, diretor, me ajudou. Ele montou uma trilha com bandas de rap e hip hop da comunidade do Fernando. E misturou com relatos jornalísticos dos repórteres de 2001. Tinha relato do pai do Fernando no meu ouvido, música, notícia do jornal… Fora um trabalho físico que fiz.

Qual foi a mais marcante cena no set? Muitas. Teve uma muito forte, em que o Fernando está conturbado na cozinha e tem um ato violento, aí Silvio começa a falar: ‘imagina a sua mãe vendo’. E o Fernando fala: ‘não fala da minha família’. Fernando pega um afiador de faca e enfia perto do pescoço do Silvio. No primeiro take eu estava tão quente, que acabei quase machucando o Rodrigo. Enfiei e rasguei a prótese dele. Também na hora da fuga do Fernando, no flat… A gente estava no décimo andar e eu estava tão fora de mim, que o primeiro take fui para a janela de verdade. E gritaram no set: ‘Calma! Corta!’. Era intenso”.