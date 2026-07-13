Ator de ‘The Vampire Diaries’ se casa com modelo brasileira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O ator norte-americano Paul Wesley, 43, conhecido por interpretar Stefan Salvatore na série The Vampire Diaries, se casou com a modelo brasileira Natalie Kuckenburg, 26, nos Estados Unidos. O casal compartilhou a novidade por meio de uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira, 13.

Natalie usou um vestidinho simples e branco, enquanto o galã optou por um terno azul marinho. Os dois também fizeram questão de posar ao lado do cachorro da família.

O casal se conheceu em 2022, em um bar em Nova York. Eles anunciaram o noivado em julho de 2025, em uma viagem à Costa Amalfitana. No réveillon, os famosos celebraram a virada do ano no Rio de Janeiro e em seguida foram para Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora a mãe da modelo.

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