Ator de ‘Jurassic Park’ fala da luta contra câncer agressivo

Sam Neill, de 76 anos, astro de Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros (1993), foi diagnosticado com câncer em março de 2022. Em recente entrevista, ele contou da luta contra a doença após o diagnóstico. “A verdade é que eu não sabia quanto tempo teria de vida. O que eu tinha era agressivo. Achei melhor rabiscar algumas coisas antes de embaralhar. Fazendo quimioterapia, não tinha mais nada para fazer e a ideia de não ter nada para fazer era insuportável”, disse em conversa com o The Guardian. O ator notou as glândulas protuberantes no pescoço enquanto divulgava a sequência Jurassic World: Domínio e meses depois começou a escrever um livro de memórias, Did I Ever Tell You This?, lançado em 2023.

“Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas enquanto eu continuava escrevendo, eu percebi que isso estava realmente me dando uma razão para viver e eu ia para a cama pensando: ‘Vou escrever sobre isso amanhã… isso vai me divertir’. Não poderia ter passado por isso sem nada para fazer”, disse Neill em outra entrevista para o veículo. Com o tratamento, o tumor agora está em remissão.