Ato pró-Palestina interrompe Nancy Pelosi em canal de televisão nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a participação da ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no The Late Show With Stephen Colbert, nesta terça-feira, 20, um manifestante pró-Palestina interrompeu a transmissão ao gritar “Palestina Livre” da plateia. Na ocasião, ambos conversavam sobre a participação do presidente Joe Biden na Convenção Nacional Democrata e sua ligação com a decisão do mandatário de desistir da corrida eleitoral.

Após o protesto, o apresentador do programa noturno da CBS, Stephen Colbert, respondeu que já tinha planejado perguntar para a democrata sobre a participação americana no conflito entre Israel e Hamas, puxando, em seguida, para um comercial. Logo após o intervalo, Colbert questionou a líder sobre o papel que os EUA desempenha para que se alcance um “futuro pacífico e próspero para israelenses e palestinos”.

“Foi do nosso interesse de segurança fazer isso. Israel foi atacado por uma organização terrorista. Queremos os reféns libertados. Mas não queremos crianças mortas em Gaza. E então temos que chegar a uma solução. E, agora, acabamos de receber a notícia hoje mais cedo de que Israel concordou com o acordo de cessar-fogo. Esperamos que o Hamas também o faça. Mas isso me leva ao ponto de dizer a vocês, a guerra não tem papel em uma sociedade civilizada. Temos que aprender mais sobre confiança e paz”, respondeu Pelosi antes de ser novamente interrompida por protestos da plateia.