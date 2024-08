Atletas entram em guerra com equipe da CazéTV em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atletas brasileiros estão ressabiados de dar entrevistas a equipes da CazéTV durante as Olimpíadas. A coluna GENTE soube que vários têm evitado parar na zona mista onde são realizadas as coletivas após apresentações da competição.

Tudo começou após a equipe brasileira de nado sincronizado e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) se pronunciarem sobre o comentário do jornalista Guilherme Beltrão, da emissora do Youtube, que indicou que atletas do nado sincronizado vão à Olimpíada, entre outros motivos, para “comer gente”. “A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) repudia as declarações feitas por alguns dos integrantes do programa Zona Olímpica, da CazéTV. Os Jogos Olímpicos são o sonho de todo e qualquer atleta e nenhum outro objetivo se sobrepõe a sua performance competitiva. Por isso, se dedicam por anos até chegar ao auge do esporte”, registrou a entidade.

A equipe de nado sincronizado publicou uma nota ainda mais crítica. “O Sincrobrasil vem a público expressar nosso mais profundo repúdio às declarações infelizes proferidas pela CazéTV acerca dos nossos atletas. Comentários como os feitos são inaceitáveis e desrespeitam não apenas os atletas de nado, mas toda a comunidade esportiva. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento pessoal e social, promovendo valores como respeito, disciplina e perseverança. Nossos atletas dedicam suas vidas aos treinamentos, superando desafios diários com determinação e coragem, e merecem ser tratados com dignidade e respeito. Com isso repudiamos os comentários infelizes feitos pelo Guilherme Beltrão e seus companheiros presentes no programa. Respeito a comunidade do Nado Artístico e a todos os esportes é o mínimo. Brincadeiras são sempre válidas, mas desrespeito nunca serão tolerados”.