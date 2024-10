As impressões de Marco Pigossi e Marco Calvani: filme após casados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maré Alta, escrito e dirigido por Marco Calvani, 43, é protagonizado por Marco Pigossi, 35. No longa, o ator vive um imigrante brasileiro nos Estados Unidos, que decidiu ficar pelo país após viajar até lá com o namorado, que o largou. Lourenço, personagem do ex-Global, começa a vivenciar sua sexualidade de forma mais intensa, sem as amarras familiares e de religião que o limitavam no Brasil.

“Meu marido escreveu, dirigiu, nós trabalhamos dois anos juntos neste roteiro. É uma história super pessoal, um imigrante brasileiro que vai para Estados Unidos em busca de se encontrar, de se entender. Meu primeiro filme americano e a gente está falando de Brasil nele, de Brasil dentro dos Estados Unidos, e isso é o meu dia a dia”, diz Pigossi.

Quando perguntado sobre como foi o trabalho com Pigossi, com o qual comemorou a união no início de setembro, em uma cerimônia íntima na Toscana, Itália, Calvani assim define. “Fazer o filme foi uma das experiências mais lindas que já tive na vida. O que você pode pedir mais do que trabalhar com a pessoa em quem mais confia? Com a pessoa que você mais respeita? Acho que você sente no filme. É um filme feito com amor. Faria tudo de novo. E podemos fazer alguma outra coisa juntos no futuro. Estou trabalhando o tempo todo. Provavelmente também estou trabalhando agora e talvez haja um personagem que é exatamente como você”.