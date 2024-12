As impressionantes imagens dos bastidores de ‘Senna’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O diretor de fotografia Azul Serra divulgou, nesta quarta-feira, 11, em suas redes sociais, alguns vídeos dos bastidores da gravação de Senna, da Netflix. As imagens mostram o trabalho da equipe técnica para construir as cenas das corridas de Ayrton Senna retratadas na produção, com Gabriel Leone, que interpreta o piloto, dentro do carro e recebendo chuva artificial no capacete. Em entrevista à coluna GENTE, o responsável pelos efeitos visuais da série, Marcelo Siqueira, já havia adiantado alguns detalhes da produção, que contou com 1.164 profissionais e telões de LED para simular os autódromos.

