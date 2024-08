As decepções na novela ‘Renascer’, em sua última semana de exibição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O remake de Bruno Luperi, que adaptou a obra clássica de seu avô, Benedito Ruy Barbosa, entra na última semana de exibição na TV Globo. Renascer terá seu último capítulo exibido na sexta-feira, 6, com reprise no sábado, 7. A novela será substituída por Mania de Você, que estreia em 9 de setembro, criada e escrita por João Emanuel Carneiro. Mesmo com muitas questões positivas e revelações de bons atores, a trama decepcionou em alguns pontos, aqui selecionados pela coluna GENTE.

O primeiro deles foi não entregar um destaque maior para Matheus Nachtergaele. Ele interpretou o personagem Norberto, restrito a cenas na venda da vila. Considerado um dos maiores atores da sua geração, ele é detentor de diversos prêmios e indicações em festivais de cinema, além de ser conhecido por trabalhos como Central do Brasil (1998) e O Auto da Compadecida (2000).

Outro ponto, no núcleo do personagem de Matheus, foi o não-retorno de Juliana Paes para os capítulos finais do remake. O autor Bruno Luperi preparava o reencontro de Jacutinga com Norberto (Matheus Nachtergaele), mas a atriz recusou o convite por falta de espaço na agenda.

Além disso, o personagem de Tião Galinha, interpretado por Irandhir Santos, foi tido como um tremendo chato por muitos telespectadores, que inclusive se manifestaram nas redes sociais ao longo da novela. “Finalmente vamos nos livrar da chatice de Tião Galinha”, escreveu um. “Tião Galinha é humilhado a novela inteira e nunca consegue uma virada, uma vingança, um momento de alegria, nada. Irandhir Santos é gigante, mas essa trama anda em círculos assim como toda a novela. É uma saga exaustiva que testa a paciência”, comentou outro.

Uma repetição se deu também na escolha de Marcos Palmeira para o personagem de José Inocêncio. O ator viveu José Leôncio, no remake de Pantanal, em 2022. Na novela, ele também interpretou um fazendeiro que não tinha carinho pelos filhos após a morte precoce da mulher.

Para finalizar, as cenas da atriz Camila Morgado como Iolanda Fernandez de Brito, a dona Patroa do início da novela. Ela usa de bordões exagerados, como gritos e excessivos “aleluias”. O que levou a personagem para o humor estereotipado dentro da trama. Camila falou sobre o tema. “Fiz essa cena e, no dia seguinte, várias pessoas chegaram e me falaram: ‘Camila, é exatamente assim’. Porque parece um pouco até exagerado. Parece não, é exagerado. Mas é que, às vezes, a realidade também é um pouco exagerada”, defendeu. Então tá.