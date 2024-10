As condições para Fernanda Montenegro aceitar documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prestes a completar 95 anos, Fernanda Montenegro tenta escapar das homenagens. Já negou ser enredo de escola de samba e reverenciada em festivais de cinema. Também disse “não” quando a chamaram para ser tema de documentário. Mas agora cedeu à investida do diretor Pedro Waddington, 30, filho do genro, Andrucha Waddington, casado com Fernanda Torres. O jovem lhe veio com uma proposta que soou razoável — promover um passeio por sua longa trajetória sem adentrar o terreno das intimidades. Uma única condição colocada pela diva dos palcos até ajudou: ela não queria perguntas predefinidas no roteiro, preferia o improviso. E assim vêm sendo as gravações, em que Pedro se põe quase mudo, deixando a protagonista falar à vontade. “Todo mundo que a dirige tem menos desafios do que o normal. Se você pensa numa pergunta, ela já vem com cinco respostas”, conta e, humilde, arremata: “Fui uma mosquinha ali. Não interferi em nada”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2024, edição nº 2914