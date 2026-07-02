As condições de Marcos Veras para dizer ‘sim’ a um trabalho

Não são poucos os covnites que hoje surgem ao inventivo Marcos Veras, 46 anos, que se desdobra entre teatro, TV e cinema. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ele fala, entre outros assuntos, sobre a difícil arte de dizer “não”:

“Hoje eu consigo (falar ‘não’ para certos trabalhos). Nem sempre é fácil, tem sempre uma dorzinha, a dor não gosta de falar ‘não’. Me sinto um pouco culpado: ‘Meu Deus, o universo vai se vingar de mim, dando o ‘não’ para um super trabalho’. Mas hoje consigo escolher os trabalhos que quero me envolver por vários motivos. Pela história, principalmente, independentemente do tamanho do personagem. Às vezes, você é protagonista, é coadjuvante; mas a história, o elenco e a direção são fatores que me fazem escolher. E também o tempo que esse projeto vai me tomar. Digo isso pela relação com meu filho. Quanto tempo vou ficar sem ver meu filho? Posso levá-lo a cada 15 dias? Faço uma matemática para aceitar”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.