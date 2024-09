As ausências sentidas em festa de lançamento de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com estreia marcada para o dia 9 de setembro, Mania de Você teve uma festa de lançamento na noite de quinta-feira, 29, no Jardim Botânico, zona Sul do Rio de Janeiro. Com a presença de parte do elenco e da imprensa, algumas ausências foram notadas – como a dos atores Rodrigo Lombardi e Allan Souza Lima. Além da expectativa frustrada de que Anitta, voz na regravação da música Mania de Você, de Rita Lee, fizesse um show para os convidados.

Uma das curiosidades da festa foram pratos do cardápio inspirados nos protagonistas do folhetim. Mércia, a vilã de Adriana Esteves, inspirou um ceviche de pirarucu e milho tostado. Já Viola, a jovem aspirante a chef de cozinha interpretada por Gabz, era representada por um bao com pancetta caramelizada e lulas maçaricadas. Dividido em dois ambientes, o espaço foi decorado com inspiração no luxuoso resort Albacoa, um dos principais cenários da trama criada e escrita por João Emanuel Carneiro.

A festa, com bebidas e comidas inclusas, foi ‘flopada’ na linguagem jovem, ou seja, teve baixa popularidade. Faltou interação entre os atores do elenco, que não fizeram nenhum brinde de comemoração por exemplo, e muitos já tinham ido embora antes das 23h. Como o galã Nicolas Prattes, um dos primeiros a chegar, para realizar entrevistas, mas também o primeiro a “fugir de cena”.