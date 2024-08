O que pesa a favor e contra de Mania de Você, nova novela das 9 da Globo

VEJA estreia nesta quarta-feira, 28, o Tela Plana, novo programa de vídeo que trará análises, críticas e dicas do que assistir na TV aberta e no streaming, com conteúdo de séries a novelas, além de entrevistas com atores, diretores e produtores da indústria audiovisual nacional e internacional.

Próxima novela das 9 da Globo, Mania de Você, protagonizada por Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes e Chay Suede tem algumas características que pesam a favor e contra do folhetim de João Emanuel Carneiro. Confira o que esperar da trama inédita:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: