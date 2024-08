As atletas mais pesquisadas nos Jogos de Paris; e outras curiosidades

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Google compartilhou os tópicos mais procurados durante a Olimpíada de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, em todo o mundo. Entre os atletas, a ginasta estadunidense Simone Biles e a boxeadora argelina Imane Khelif, foram as mais pesquisadas. No período, “quem é o atleta olímpico mais condecorado” aumentou 2000 por cento. Nos esportes, o futebol foi a modalidade no topo das pesquisas, com destaque para a seleção feminina brasileira, que foi o time mais buscado. As jogadoras Marta, do Brasil, e Mallory Swanson, dos Estados Unidos, foram as mais citadas.

Já sobre a Vila Olímpica, o muffin de chocolate – sobremesa servida no refeitório, que viralizou nas redes sociais graças a um vídeo publicado pelo atleta norueguês Henrik Christiansen, que ficou apaixonado pelo doce – ficou entre as receitas mais procuradas. E as pesquisas para onde será o espaço destinado aos atletas em Los Angeles já aumentaram 340 por cento.

Entre os itens relacionados a regras esportivas, o judô ficou em primeiro lugar. A Mongolia foi o país que mais pesquisou a modalidade, seguido da Georgia e o Japão. E em relação aos recordes mundias, o mais procurado foi o quebrado por Katie Ledecky, dos Estados Unidos, nos 1500m livre feminino. Ela ganhou ouro na competição, e venceu o próprio tempo, estabelecendo a nova marca olímpica de 15:30.02.