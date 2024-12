Artista se nega a cantar com Roberto Carlos e oferece projeto para Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na iminência da renovação com a TV Globo, Roberto Carlos abriu uma porteira para a possibilidade de outros cantores ocuparem a nobre faixa de especiais de final de ano na emissora em 2025. Um dos que correu foi Luan Santana, que vem gravando um programa em estúdio no interior de São Paulo. Sua equipe, inclusive, já teria oferecido o formato como um “especial” futuro para a Globo, que ainda não se manifestou sobre o interesse. O mais curioso dessa história, conforme a coluna GENTE apurou, é que Luan teria declinado de um convite para cantar com o Rei na gravação desse ano, justamente porque não queria fazer ao vivo, exigência de Roberto a todos que se apresentam ao seu lado. Luan esteve no especial de natal do Rei em 2014, naquela época sem playback. Xii…

Atualização da nota: A assessoria do cantor nega a informação de que ele foi convidado ou mesmo se recusou a cantar no especial de natal do Roberto. Também diz que não há projeto de gravação de um programa em andamento. Informa ainda que, após uma viagem de dez dias ao México, Luan está nesta segunda-feira, 9, em uma chácara em Bragança Paulista (SP) gravando uma campanha publicitária da sua linha de perfumes. Na terça-feira, 10, ele participa do lançamento de um projeto com a marca Stanley.

