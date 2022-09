Arena de games atrai público de diferentes gerações no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pinball, Pac-Man e outros jogos tradicionais disputam o mesmo espaço que PlayStation 5 na GamePlay Arena, local dedicado a jogos de diferentes épocas dentro do Rock in Rio. ,Mesmo com as novidades presentes, o público jovem tem se encantado com os games da “velha guarda”. A arena serve de descanso enquanto a maratona musical não começa pra valer no Palco Mundo e no Palco Sunset. A coluna fez um vídeo para mostrar o espaço. Veja:

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022