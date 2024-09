Aproximação de Caetano Veloso de evangélicos divide opiniões

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethania, que estreou em agosto e segue durante este segundo semestre em várias capitais do país, o artista baiano canta a música Deus Cuida de Mim, do pastor Kleber Lucas, dividindo opiniões por se tratar de uma canção gospel. A inclusão no repertório tem dividido opiniões desde o primeiro show, realizado no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto. Há quem goste, há quem prefira ficar em silêncio.

“O fato de vir crescendo enormemente o número de evangélicos no Brasil é uma coisa que tem imensa importância para mim. Por isso, vou cantar o amado louvor do pastor Kleber Lucas, Deus Cuida de Mim”, disse ele num dos shows recentes.