Apresentadora espanhola chora e abandona programa ao vivo

A jornalista Marta Gómez Montero abandonou o programa Malas Lenguas Noche, da TVE, durante o ao vivo de sábado, 11. A apresentadora acusou o colega Jesús Cintora de humilhá-la diante do público. “Desculpa, você não vai me humilhar de novo. Sinto-me absolutamente humilhada. Aguentei muito tempo, aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais”, declarou a jornalista. Em seguida, ela retirou o microfone e saiu do estúdio sem responder às tentativas do âncora de continuar a conversa.

Horas depois da transmissão, Jesús Cintora usou as redes sociais para pedir desculpas à colega e afirmou que ela continua sendo bem-vinda no programa. “A Marta Gómez Montero é uma boa jornalista e colega que participa com muita frequência do nosso programa. Depois de ter dito em privado, quero apresentar-lhe as minhas desculpas pelo transtorno causado. A Marta conta com a minha amizade e as portas do programa estão abertas para ela”, declarou. Ele afirmou que apenas fez um gesto para que Marta aguardasse sua vez de falar durante o debate.

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