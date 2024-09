Após quase ser preso, Gusttavo Lima tem nova polêmica: bolsa de sua mulher

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma publicação, feita na última semana por Andressa Suita no Instagram, tem chamado atenção nas redes sociais. Ela abriu um álbum de fotos de um passeio de barco em uma viagem com Gusttavo Lima na Grécia. Porém, os internautas só repararam na bolsa que ela estava usando. Trata-se de uma Hermès Birkin que custa nada menos do que 86.575 mil euros (quase 525 mil reais na cotação atual). O cantor teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira, 23, e revogada na terça-feira, 24, sob a acusação de lavagem de dinheiro em plataformas de jogos de azar. Outra curiosidade é que o casal não é casado oficialmente. Em 2020 os dois anunciaram a separação e chegaram a assinar os papéis do divórcio. No entanto, meses depois reataram a relação e documentaram uma união estável. Andressa e Gusttavo Lima têm dois filhos, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis. A família está em Miami, nos Estados Unidos.